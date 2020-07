KHN gaat weer in gesprek met overheid

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaat weer in gesprek met de Nederlandse overheid. KHN had een kort geding aangespannen tegen de overheid over de coronamaatregelen die gelden in de horeca, maar dat is nu aangehouden tot begin augustus.

De partijen gaan mede op aandringen van de rechter, toch weer in gesprek. Daarin kan het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden tot anderen in ieder geval niet ter discussie staan, zei de advocaat namens de Staat. Het water staat de horecabranche evenwel aan de lippen. “De horecabranche valt gewoon om”, betoogde de advocaat van KHN donderdag tijdens de zitting.

In het kort geding eiste de horecabranche onder meer dat in horecagelegenheden de afstandsnorm van 1,5 meter zowel binnen als buiten niet meer zou gelden voor groepen tot en met negen personen, ook uit verschillende huishoudens. Daarnaast eiste de ondernemersvereniging dat de overheid met “objectieve criteria” komt op basis waarvan versoepelingen voor de horeca in de toekomst kunnen plaatsvinden. Ook vroeg de branche de overheid om extra financiĆ«le steun.

Maar volgens de Nederlandse overheid is het coronavirus nog steeds gevaarlijk en is er dus geen reden om de regels voor de horeca te versoepelen. “Het handhaven van de 1,5 meter afstand blijft cruciaal, ook in de horeca. We zien nu al hoe moeilijk dat is”, aldus de advocaat namens de Staat.