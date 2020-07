KHN sleept overheid voor de rechter om coronamaatregelen

Het kort geding dat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft aangespannen tegen de Nederlandse overheid begint donderdag om 11.00 in de rechtbank in Den Haag. De horecabranche wil op deze manier de overheid dwingen om de coronamaatregelen in de horeca te versoepelen. Volgens KHN zijn de maatregelen die nu gelden in de horeca veel strenger dan noodzakelijk en de branche wil daarom zo snel mogelijk versoepelingen.

In het kort geding eist KHN in het bijzonder dat in cafés, restaurants en andere horecagelegenheden de afstandsnorm van anderhalve meter zowel binnen als buiten niet geldt voor groepen tot en met negen personen. Ook zou deze norm niet moeten gelden voor zitplaatsen op terrassen, eventueel na een gezondheidscheck vooraf. Daarnaast eist de ondernemersvereniging dat de overheid met “objectieve criteria” komt op basis waarvan versoepelingen voor de horeca in de toekomst zullen plaatsvinden.

Het kort geding volgt een paar dagen nadat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een “zorgwekkende toename” van het aantal coronabesmettingen had geconstateerd. Dinsdag liet het RIVM weten dat er de afgelopen week meer dan honderd nieuwe gevallen per dag werden ontdekt.

Momenteel is het grootste besmettingscluster van Nederland het Zuid-Hollandse Hillegom. Alle besmettingen worden daar in verband gebracht met een bezoek aan een café in het dorp.