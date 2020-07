Rotterdamse haven wil loskomen van China

Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt hoe de haven minder afhankelijk kan worden van Azië en in bijzonder China. Op dit moment komt 73 procent van de containers uit dit werelddeel. Door de Covid-19-pandemie is de aanvoer van goederen echter fors teruggelopen.

“Over het eerste halfjaar van 2020 hebben we 104 vaarten vanuit Azië naar Rotterdam minder gehad als je dat vergelijkt met dezelfde periode over 2019”, zei topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam donderdag tijdens de toelichting op de eerste zes maanden van 2020. “Het betekende 2,5 miljoen ton minder lading.”

Voor Castelein is het nodig om te onderzoeken hoe de haven minder afhankelijk kan worden van China, de productieschuur van de wereld. “Het is nu de goede tijd om dat te verkennen. Spreiding is altijd goed. We kijken naar Latijns- en Noord-Amerika en Afrika.”

Een klein lichtpunt is dat de export van Rotterdam naar Azië een groei kende van 13 procent. Castelein heeft echter geen idee welke producten in het bijzonder hun weg vonden via de Rotterdamse haven naar Azië. Ook dat laat hij nu uitzoeken.