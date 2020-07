Verkoop bedrijfswagens EU fors gedaald in eerste helft 2020

De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is in de eerste helft van dit jaar met bijna 34 procent gedaald onder druk van de coronacrisis. Volgens autobranchevereniging ACEA kwam de verkoop in de eerste zes maanden uit op ruim 748.000 bestelbusjes, trucks en bussen.

In alle grote Europese automarkten waren stevige minnen te zien, waarbij vooral in Spanje en Italiƫ de verkoop sterk kromp. Met name in de maanden april en mei werden fors minder nieuwe bedrijfsvoertuigen verkocht. In juni was nog altijd een min van meer dan 20 procent te zien.

In Nederland zakte de verkoop van commerciƫle voertuigen in de eerste zes maanden van dit jaar met meer dan 33 procent tot 36.536 stuks.