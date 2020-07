WeLoveHema en HouDeHema doen bod op HEMA

De twee burgerinitiatieven die HEMA in handen willen krijgen, hebben een bod op de winkelketen uitgebracht. Het bod van WeLoveHema en HouDeHema werd gedaan voordat de deadline afliep voor geïnteresseerde kopers, aldus een verklaring.

Er werden geen financiële details gemeld, maar een woordvoerder namens WeLoveHema zei dat het bod serieus wordt genomen. “WeLoveHema en HoudeHema hebben gezamenlijk een bod uitgebracht met het doel uiteindelijk de HEMA in handen te krijgen. Deze week horen we of door zijn naar de volgende ronde”, aldus de verklaring.

De zegsman zei dat tienduizenden mensen zich hebben aangemeld die willen investeren in HEMA, waarbij soms flinke bedragen werden toegezegd. Ook grote partijen willen volgens hem meedoen. Sinds juni werken de twee burgerinitiatieven samen. Bij HouDeHema is onder anderen Eerste Kamerlid Mei Li Vos betrokken. De partijen vullen elkaar naar eigen zeggen goed aan, wat betreft kennis van retail en marketing en op juridisch en financieel gebied.

In juni werd bekend dat HEMA in handen komt van schuldeisers in ruil voor het verlagen van de schuld. Daardoor verloor miljardair Marcel Boekhoorn de zeggenschap bij de warenhuisketen.