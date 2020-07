Chiptoeleverancier ASMI onderuit op Damrak

Chiptoeleverancier ASMI was woensdag de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel flink lager omdat ASMI de hooggespannen verwachtingen van kenners afgelopen kwartaal niet helemaal wist waar te maken. Er waren ook veel andere kwartaalberichten van bedrijven, met wisselende koersreacties. Daarnaast werd op de financiële markten vooral gewacht op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag naar buiten komt.

ASMI was hekkensluiter bij de hoofdfondsen aan het Damrak met een verlies van meer dan 7 procent. De chiptoeleverancier slaagde erin de kwartaalomzet op te voeren. Maar voor het lopende kwartaal rekent ASMI toch op een lagere omzet ten opzichte van het tweede kwartaal. Volgens analisten leidt het lagere aantal orders daarnaast tot onzekerheid over de vooruitzichten voor 2021. In het kielzog van ASMI ging chipmachinemaker ASML ruim 4 procent omlaag.

Op het Damrak verwerkten beleggers verder de kwartaalcijfers van onder meer Fugro, Vopak en Aperam. De AEX-index eindigde 0,4 procent in de min op 564,11 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 774,12 punten. Frankfurt verloor 0,1 procent, Londen sloot vrijwel vlak en Parijs steeg 0,6 procent.

In de MidKap hoorde Fugro (plus 0,3 procent) bij de stijgers, al liep de koerswinst in de loop van de dag wel stevig terug. De bodemonderzoeker kampte afgelopen kwartaal met een stevige tegenwind van de coronacrisis, maar de klap was minder dan analisten en beleggers hadden gevreesd dankzij een stevige groei van opdrachten voor windparken op zee en kostenbesparingen. Roestvrijstaalmaker Aperam won ruim 2 procent dankzij solide kwartaalcijfers. De resultaten van tankopslagbedrijf Vopak vielen tegen en het aandeel werd dik 1 procent lager gezet.

Elders in Europa trokken met name grote banken de aandacht. In Madrid zakte Santander bijna 5 procent. De Spaanse bank schreef miljarden af vanwege de coronacrisis en leed een recordverlies in het afgelopen kwartaal. Barclays verloor ruim 6 procent in Londen. De Britse bank rekent er eveneens op dat meer leningen niet zullen worden terugbetaald door de crisis en vulde net zoals andere banken zijn stroppenpot verder aan. Ook Deutsche Bank (min 2,5 procent) zette miljoenen opzij om verliezen op slechte leningen op te vangen.

Verder steeg Kering 4 procent in Parijs. De eigenaar van modemerk Gucci ziet de eerste tekenen van herstel na een dramatisch tweede kwartaal.

De euro stond op 1,1772 dollar tegenover 1,1724 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 41,55 dollar. Brentolie klom 1,7 procent in prijs tot 43,94 dollar per vat.