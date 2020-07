Gemengd beeld op afwachtende beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten woensdag een gemengd beeld zien. Beleggers kregen een flinke hoeveelheid kwartaalberichten voor de kiezen van grote Europese bedrijven. Daarnaast werd vooral gewacht op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag wordt bekendgemaakt. Op het Damrak openden ASMI, Aperam, AMG, Fugro en Vopak de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 565,28 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 771,86 punten. Frankfurt verloor 0,2 procent. Londen won 0,3 procent en Parijs steeg 0,6 procent.

ASMI was hekkensluiter in de AEX met een verlies van bijna 6 procent. De chiptoeleverancier voerde de kwartaalomzet op ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Voor het lopende kwartaal rekent het bedrijf echter op een lagere omzet ten opzichte van het tweede kwartaal. Levensmiddelenconcern Unilever profiteerde van een adviesverhoging door Société Générale en was de sterkste stijger met een winst van 1,6 procent.

In de MidKap ging Fugro (plus 8,2 procent) aan kop. De bodemonderzoeker kampte afgelopen kwartaal met een stevige tegenwind van de coronacrisis, maar de klap was minder dan analisten en beleggers hadden gevreesd dankzij een stevige groei van opdrachten voor windparken op zee en kostenbesparingen.

Roestvrijstaalmaker Aperam won ruim 2 procent dankzij solide kwartaalcijfers. De resultaten van tankopslagbedrijf Vopak vielen tegen en het aandeel werd 2,2 procent lager gezet. AMG won 0,8 procent. De metalenspecialist presteerde afgelopen kwartaal slechter dan verwacht, maar heeft volgens analisten van ING waarschijnlijk het dieptepunt bereikt.

In Madrid zakte Santander 3,5 procent. De Spaanse bank schreef miljarden af vanwege de coronacrisis en leed een recordverlies in het afgelopen kwartaal. Barclays verloor ruim 3 procent in Londen. Ook de Britse bank rekent erop dat meer leningen niet zullen worden terugbetaald door de crisis en vulde net zoals andere banken zijn stroppenpot verder aan. Ook Deutsche Bank (min 2 procent) zette miljoenen opzij om verliezen op slechte leningen op te vangen. Kering steeg 4,4 procent in Parijs. De eigenaar van modemerk Gucci ziet de eerste tekenen van herstel na een dramatisch tweede kwartaal.

De euro stond op 1,1748 dollar tegenover 1,1724 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 41,49 dollar. Brentolie klom 1,3 procent in prijs tot 43,79 dollar per vat.