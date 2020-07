Topambtenaar Financiën gaat in gesprek met bonden over KLM

De hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën gaat in gesprek met vakbonden over de eisen die het kabinet heeft opgelegd aan KLM in ruil voor financiële steun. Door die eisen blijft er weinig ruimte over voor onderhandelingen, klagen de bonden.

FNV Cabine, CNV Vakmensen, VNC en FNV Luchtvaart schreven hierover een brief aan minister Wopke Hoekstra van Financiën. In ruil voor de miljardensteun moet KLM flink in de kosten snijden. Werknemers met een hoger salaris moeten loon inleveren en duizenden banen staan op de tocht. De bonden willen hierover in gesprek met de bewindsman, omdat ze vinden dat dit soort afspraken tussen de werkgever en de werknemers moeten worden gemaakt. In plaats daarvan gaat de thesaurier-generaal Christiaan Rebergen om de tafel met de vakbonden.

Dit betekent niet dat er opnieuw wordt onderhandeld over de eisen, benadrukt Financiën. Wel worden deze toegelicht en wordt er meer informatie gegeven over de steun en de voorwaarden die hieraan zijn gekoppeld. Het gesprek wordt ergens in augustus ingepland.