Eigenaar Steps en Miss Etam vraagt faillissement aan

Modewinkelbedrijf FNG, moeder van modeketens als Miss Etam, Brantano en Steps, heeft in België faillissement aangevraagd en vraagt uitstel van betaling in Nederland aan. De onderneming kampte al langer met financiële problemen, die werden verergerd door de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. Nu banken hebben aangegeven niet met extra geld over de brug te willen komen, hebben de meeste Belgische vennootschappen van de modegroep faillissement aangevraagd.

Het is de bedoeling dat de winkels van FNG voorlopig openblijven, laat een woordvoerder weten. Daar voegt hij aan toe dat het nog maar de vraag is of personeel zin heeft om naar het werk te komen, nu ze hun baan dreigen te verliezen. Woensdag legden werknemers van schoenenketen Brantano al spontaan het werk neer toen uit een te vroeg verstuurde jaaropgave duidelijk werd dat er een bankroet op komst was.

Naast de financiële problemen door de coronacrisis, was er de afgelopen maanden ook toenemende kritiek op de boekhouding van FNG. Door veel overnames zit het concern diep in de schulden. Ook krijgt het zijn jaarcijfers over vorig jaar niet goedgekeurd, doordat van meerdere transacties de achterliggende documentatie kwijt of onvolledig is. Dat maakt het ook lastiger om een geschikte nieuwe investeerder in het modebedrijf te vinden.

Door in Nederland niet voor een faillissement, maar voor uitstel van betaling te gaan hoopt FNG een deel van zijn activiteiten voort te zetten. Uit de eerste aankondiging van de surséance werd niet direct duidelijk om welke onderdelen het zou gaan. Voor de moedermaatschappij van FNG en de Zweedse activiteiten, die vooral bestaan uit de vorig jaar overgenomen onlineverkoper Ellos, is geen faillissement of uitstel van betaling aangevraagd.

Bij FNG werken ruim 3000 mensen, van wie zo’n 1000 in België. Wat nu de precieze gevolgen zijn voor het personeel, moet later duidelijk worden. In Nederland ging het bedrijf begin dit jaar al over tot een reorganisatie om zich meer op onlineverkoop te richten. Daarbij gingen alle winkels van Promiss en een groot deel van de Steps-filialen dicht en verloren ruim honderd medewerkers hun baan.