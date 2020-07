Omzet moederbedrijf Google lijdt onder minder advertenties

Google-moeder Alphabet heeft in het tweede kwartaal een lagere omzet in de boeken gezet dan een jaar eerder. De reclame-inkomsten lagen nog wat lager omdat veel bedrijven als kostenbesparing het advertentiebudget verkleinden. Extra omzet van de cloud-activiteiten en bijvoorbeeld abonnementen op YouTube zorgden voor een tegenwicht.

De clouddiensten en abonnementen deden het eerder ook al goed. Tijdens lockdowns zochten mensen online vertier, maar gingen ook veel bedrijven over op thuiswerk, waar Google van kon profiteren. Ook bij de zoekgigant zelf werkt het personeel vanuit huis. Dat blijft ook nog wel even zo, want eerder deze maand maakte het bedrijf bekend dat mensen tot halverwege volgend jaar thuis kunnen blijven als ze dat willen.

De omzet van Alphabet kwam uit op 38,3 miljard dollar tegen 38,9 miljard dollar een jaar eerder. De daling van 2 procent had overigens ook te maken met wisselkoersverschillen. De nettowinst was met net geen 7 miljard dollar wel fors lager, want vorig jaar bleef er in het tweede kwartaal 9,9 miljard dollar over.

Google is bij Alphabet nog altijd vrijwel volledig verantwoordelijk voor omzet en winst. De andere onderdelen, de zogeheten Other Bets waren goed voor een omzet van 148 miljoen dollar.