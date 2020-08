Beurzen in New York sluiten licht hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht hoger de handel uitgegaan. In Washington is er nog steeds geen politiek akkoord over een omvangrijk nieuw steunpakket om de economische pijn van de coronacrisis te verzachten, maar er zijn wel hoopvolle geluiden. Verder opende een aantal grote bedrijven de boeken.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 26.828,47 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3306,51 punten en techbeurs Nasdaq won ook 0,4 procent tot 10.941,17 punten.

Republikeinen en Democraten zijn het nog niet eens over een nieuw stimuleringspakket. Wel zei de leider van de Democraten in de Senaat dat de onderhandelingen de goede kant opgaan. Steven Mnuchin, die als minister van Financiƫn namens het Witte Huis onderhandelt, maakte bekend met nieuwe voorstellen te komen om tegenstanders tegemoet te komen.

Bij de bedrijven opende onder andere modemerk Ralph Lauren de boeken en leed het voorbije kwartaal verlies. Het aandeel zakte 4,4 procent. Ook Warner Music Group (min 3,3 procent) schreef rode cijfers, maar het muzieklabel boekte mede dankzij toegenomen streaminginkomsten een hogere omzet.

Vliegtuigbouwer Boeing ging 1,7 procent vooruit. Het concern zette een nieuwe stap richting toestemming voor vluchten met zijn geplaagde toestel 737 MAX in de Verenigde Staten. Boeing-toeleverancier Spirit AeroSystem zag zijn omzet met circa 70 procent dalen door de malaise in de luchtvaart en ging 1,9 procent onderuit.

Ford won 2,5 procent na de aankondiging dat de huidige topman Jim Hackett dit najaar afzwaait. Hij wordt opgevolgd door operationeel eindverantwoordelijke Jim Farley.

Olieconcerns Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips wonnen tot 2,9 procent. Olieprijzen zaten weer in de lift, met een prijsstijging van 1,4 procent voor een vat Amerikaanse olie tot 41,59 dollar. Brentolie won 0,5 procent tot 44,36 dollar.

De euro was 1,1799 dollar waard, tegenover 1,1767 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De goudprijs steeg verder tot ruim 2015 dollar per troy ounce, waarmee de grens van 2000 dollar voor het eerst werd doorbroken.