Specsavers incasseert ‘een beste klap’ door uitbraak coronavirus

De Nederlandse winkels van Specsavers hebben “een beste klap” gekregen door de uitbraak van het coronavirus. Begin maart liep de omzet van de oog- en hoorzorgketen met 80 procent terug, ook al hielden alle winkels hun deuren open. Dat zegt directeur Remko Berkel van Specsavers Nederland.

“Sinds eind mei, begin juni zien we elke week verbetering. Inmiddels groeien we weer ten opzichte van vorig jaar”, vertelt Berkel. Vanwege de onzekere periode zijn er sinds april geen tijdelijke contracten verlengd. “Het is rustiger in de winkels en we zien dat klanten doelgerichter langskomen en wat meer uitgeven.” Berkel is positief gestemd over de toekomst, ondanks de coronacrisis. “Het is lastig om voorspellingen te doen voor de rest van het jaar maar optiek en hoorzorg is een groeimarkt in Nederland door de vergrijzing.”

Specsavers heeft in zijn Nederlandse winkels een recordomzet geboekt in het vorige boekjaar, dat eind februari eindigde. De oog- en hoorzorgketen profiteerde het meest van een groei van de hoordivisie, die met bijna tien procent groeide. De opbrengsten van Specsavers bedroegen in Nederland 156 miljoen euro, 4 procent meer ten opzichte van een jaar eerder. Het boekjaar eindigde vlak voor de uitbraak van het coronavirus in Nederland.

Specsavers zit dit jaar twintig jaar in Nederland en richt zich steeds meer op de zorg. “Bij de oogartsen zijn bijvoorbeeld lange wachtlijsten. Wij kijken of we kunnen helpen en daarmee de zorgkosten voor de samenleving laag kunnen houden”, aldus de Nederlandse topman. “Ook hoorzorg is een goede investering om mensen langer te laten participeren.”

Internationaal is de brillenmarkt in beweging. Brillenmaker EssilorLuxottica kwam vorig jaar zomer overeen GrandVision te kopen. GrandVision is in Nederland actief met Pearle en Eyewish. De Europese Commissie onderzoekt de overname wegens zorgen over marktdominantie, en Berkel denkt dat dit goed is. “Specsavers is geen klant van EssilorLuxottica dus het raakt ons niet direct. We zien wel dat ze heel erg groot worden. Van zelfstandige opticiens kan ik me goed voorstellen dat ze niet graag brillen inkopen bij hun concurrentie.”