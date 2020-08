Indonesische economie krimpt voor het eerst in twee decennia

De Indonesische economie is in het tweede kwartaal gekrompen. Maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen eisten hun tol van de grootste economie van Zuidoost-Azië. Het is de eerste economische neergang in het land sinds de Aziatische financiële crisis meer dan twee decennia geleden.

Het bruto binnenlands product (bbp) daalde in de meetperiode met 5,3 procent ten opzichte van een jaar geleden, zo bleek uit gegevens van het nationale statistiekbureau. President Joko Widodo heeft gezegd dat de economie tekenen van herstel vertoont na de inzinking in het tweede kwartaal, waarbij onder meer de consumptie van huishoudens en de koopkracht in plattelandsgebieden zich herstelden. De virusuitbraak van het land, de ergste in de regio, vertoont echter geen tekenen van afname.