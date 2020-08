Winkeliers in eurozone zien verkopen herstellen

De winkelverkopen in de eurozone zijn in juni verder aangetrokken na een krachtig herstel in mei en forse afnames in de voorgaande maanden als gevolg van de coronacrisis. Met name bij de kledingwinkels en schoenenzaken gingen de verkopen weer flink omhoog. Op het gebied van eten, drinken en tabak werd in juni wel iets minder gekocht.

De verkopen in de detailhandel van de negentien eurolanden zaten vergeleken met een maand eerder met 5,7 procent in de lift. Dat was wel iets minder sterk dan economen hadden voorzien. Zij gingen in doorsnee uit van een toename met 6,1 procent. Maar daartegenover staat dat Eurostat zijn inschatting voor de verkopen in mei naar boven heeft bijgesteld. In die maand was bij nader inzien sprake van een verkoopplus van wel 20,3 procent, waar eerder een toename van 17,8 procent was gemeld.

In mei en juni zijn er in Europa veel winkels heropend. In de periode daarvoor was het in diverse landen voor veel winkeliers verplicht om hun filialen te sluiten in verband met de coronamaatregelen.