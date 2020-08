Coronavirus drukt op omzet en winst Nivea-maker Beiersdorf

Voor maker van verzorgingsproducten Beiersdorf, het bedrijf achter onder meer Nivea, verliep het eerste halfjaar door de coronapandemie minder gunstig als andere jaren. Vooral de verkopen van zijn exclusievere merken gingen hard omlaag, nu er amper reizigers op vliegvelden taxfreewinkels bezoeken. Dat drukte op de winst en omzet, viel donderdag op te maken uit een handelsbericht van de onderneming.

Beiersdorf zag de bedrijfswinst in deze periode met 20 procent omlaag duikelen naar 472 miljoen euro, ten opzichte van 593 miljoen euro een jaar geleden. De autonome omzet daalde met ongeveer 11 procent naar 3,4 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder.

Nivea telde bijna 9 procent minder verkopen. De pleistertak moest een omzetdaling van bijna 8 procent noteren. De Derma-tak, waaronder handcrèmemerk Eucerin valt, deed het daarentegen weer goed en groeide ruim 6 procent. Duurste productentak La Prairie, waar een potje dagcrème algauw bijna 200 euro kost, had door het gebrek aan internationaal reisverkeer het meeste last, en noteerde een teruggang van bijna 42 procent. De verkopen in de zelfklevende productentak Tesa, zoals dubbelzijdig plakband, kelderden met 11 procent.

Topman Stefan De Loecker omschrijft 2020 als een “extreem turbulent jaar” waarin het bedrijf erg veel last heeft van de coronacrisis. “De volledige gezichtsverzorgingsmarkt is aanzienlijk gedaald en als gevolg daarvan voelden we de effecten op de verkopen heel duidelijk dit eerste halfjaar.”

Het bedrijf investeert 50 miljoen euro in een internationaal hulpprogramma voor “de langetermijnstrijd tegen Covid-19”. “De pandemie is helaas nog niet voorbij en de situatie blijft buitengewoon vluchtig.”

Voor de rest van dit jaar verwacht het bedrijf voor zowel de consumentenlijn als de zelfklevende producten minder verkopen en een aanzienlijk lagere winstmarge ten opzichte van 2019.