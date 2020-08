Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore schrapt 600 banen

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore gaat in totaal 600 banen schrappen om de kosten te verlagen. Het schrappen van 300 banen werd al in het eerste kwartaal aangekondigd, nu komen daar nog eens 300 bij.

Er werkten eind vorig jaar bijna 4500 mensen bij het concern. Op termijn leidt de vermindering van het banenbestand tot een jaarlijkse besparing van 100 miljoen dollar. De reorganisatie gaat naar verwachting tussen de 50 miljoen en 60 miljoen dollar kosten, die vooral in de tweede helft van dit jaar worden geboekt.

De olie- en gasindustrie heeft het moeilijk door de fors lagere olieprijs, die het gevolg is van de coronacrisis. Ondanks de malaise wist SBM zijn kosten in het eerste half jaar te verminderen door verbeterde operationele prestaties en verhoogt het zijn winstverwachting voor het hele jaar. De onderneming rekent nu op een bedrijfsresultaat (ebitda) van meer dan 900 miljoen dollar. Dat was eerder nog maximaal 900 miljoen dollar.