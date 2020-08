Pensioenbelegger APG wordt volledig eigenaar Batavia Stad

Pensioenuitvoerder APG wordt volledig eigenaar van VIA Outlets, het bedrijf achter Batavia Stad bij Lelystad. De belegger van onder meer de pensioenen van ambtenarenpensioenfonds ABP had al de helft van de aandelen in handen en telt nu 301 miljoen euro neer voor de resterende helft. Daarover heeft het bedrijf een deal gesloten met de Britse vastgoedonderneming Hammerson, die nu nog mede-eigenaar is.

VIA Outlets exploiteert elf grote outlets in negen Europese landen. Daarin zijn meer dan 1130 winkels terug te vinden, waar consumenten op koopjesjacht kunnen voor tal van bekende internationale kleding- en schoenenmerken en luxe accessoires. Het gaat om de op twee na grootste outletportefeuille in Europa.

APG, dat ook een belang van bijna 20 procent bezit in Hammerson, heeft met die Britse onderneming eveneens afgesproken deel te zullen nemen aan een aandelenuitgifte van het bedrijf. Hiermee is voor APG een bedrag van naar verwachting 120 miljoen euro gemoeid.

Hammerson wil met de verkoop van het belang in VIA Outlets en de aandelenuitgifte zijn financiĆ«le positie versterken. APG, op zijn beurt, ziet veel kansen in VIA Outlets. “Wij denken dat premium outlets op strategische locaties in toenemende mate populair zijn bij de moderne consument”, zegt Robert-Jan Foortse, hoofd Europese vastgoedinvesteringen bij APG.

De koop is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders van Hammerson. Ook moeten toezichthouders nog hun fiat geven.