Nikkei lager door spanningen VS en China

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag opnieuw lager geëindigd. De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China, door het verbod van Washington op transacties met de Chinese bedrijven achter de populaire apps TikTok en WeChat, zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. Daarnaast werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag naar buiten wordt gebracht.

De Chinese beurzen lieten flinke verliezen zien. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een presidentieel decreet ondertekend dat transacties van Amerikaanse bedrijven met ByteDance, het Chinese bedrijf achter TikTok, en Tencent, de eigenaar van WeChat, over 45 dagen verbiedt. Trump vreest dat de bedrijven via de populaire apps informatie over Amerikaanse burgers doorspeelt aan de Chinese overheid.

De hoofdindex in Shanghai raakte tussentijds 1,4 procent kwijt en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,7 procent. De Chinese internetreus Tencent verloor ruim 4 procent en zag miljarden aan beurswaarde verdampen. Op macro-economisch vlak bleek daarentegen dat de Chinese export in juli veel sterker is toegenomen dan verwacht. De invoer nam echter onverwacht af. De Kospi in Seoul klom 0,4 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,5 procent.

De Nikkei in Tokio ging met een min van 0,4 procent het lange weekeinde in op 22.329,94 punten. Het was de derde verliesbeurt op rij. Maandag is de beurs in Tokio gesloten vanwege een nationale feestdag. Chipapparatuurmaker SUMCO kelderde bijna 9 procent door tegenvallende resultaten. Ook de andere Japanse chipbedrijven stonden onder druk. Cameramaker Nikon zakte ruim 7 procent tot het laagste niveau sinds 1995. Het bedrijf verwacht in het lopende boekjaar een operationeel verlies te lijden.

Nintendo dikte daarentegen 2,6 procent aan. Het Japanse videogamebedrijf heeft zijn kwartaalwinst meer dan verzesvoudigd en de omzet ruimschoots verdubbeld. Nintendo profiteerde van thuisblijvers die meer zijn gaan gamen tijdens de coronacrisis.