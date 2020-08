Oud-minister Atzo Nicolaï (60) legt werk neer vanwege kanker

Oud-minister en oud-DSM-bestuurder Atzo Nicolaï legt per direct zijn functie als voorzitter van havenondernemersorganisatie Deltalinqs neer vanwege onbehandelbare kanker, bevestigt Deltalinqs. De 60-jarige Nicolaï was in verschillende kabinetten Balkenende eerst staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en later minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Ook was Nicolaï jarenlang bestuurder van de Nederlandse tak van chemieconcern DSM.

Nicolaï legt ook zijn voorzitterschap van promotieorganisatie Rotterdam Port Promotion Council (RPPC) neer. Vorige week werd duidelijk dat hij een zeer agressieve vorm van kanker heeft die niet meer behandeld kan worden. Nicolaï bekleedde de functies sinds 1 januari dit jaar.

Deltalinqs-directeur Bas Janssen laat weten dat er nog niet actief wordt gezocht naar een opvolger. “Uit menselijkheid doen we nu niks. We hebben een goed bestuur en twee vicevoorzitters, dus er is nu geen directe noodzaak om een opvolger te vinden.” Hij verwacht over een paar maanden te starten met de opvolgingsprocedure.