Trump neemt ook internetreus Tencent onder vuur

De Amerikaanse president Donald Trump neemt na de Chinese TikTok-eigenaar ByteDance nu ook internetreus Tencent onder vuur. Hij tekende een presidentieel decreet dat transacties met de in Azië enorm populaire app WeChat van het bedrijf over 45 dagen verbiedt.

Volgens Trump legt de WeChat-app “automatisch enorme hoeveelheden informatie van zijn gebruikers vast.” Hiermee dreigt volgens hem de Chinese Communistische Partij toegang te krijgen tot persoonlijke informatie van Amerikanen. WeChat werd in 2011 uitgebracht. Gebruikers kunnen via de app muziek bestellen, spelletjes spelen tot een afspraak maken bij de dokter. Ook het kopen van vliegtickets of het bestellen van een taxi is mogelijk.

Het aandeel Tencent ging op de beurs in Hongkong in reactie op de stap van Trump fors onderuit. Er verdampte maar liefst 46 miljard dollar van de beurswaarde van het concern. Voor de klap was Tencent nog 686 miljard dollar waard. Dat heeft ook gevolgen voor de aan de Amsterdamse beurs genoteerde techinvesteerder Prosus, die een fors belang heeft in Tencent.

Het decreet van Trump wakkerde de zorg aan over de gevolgen van de verslechterende relatie tussen de Verenigde Staten en China op bijvoorbeeld bedrijven en financiële markten. Ook is er verwarring over de reikwijdte van het decreet. Een ambtenaar verklaarde dat deze alleen over het gebruik van WeChat en WeChat Pay gaat, maar het vaag omschreven decreet zou ook de zakelijke relaties van Tencent met Amerikaanse bedrijfsgiganten onder druk kunnen zetten.

Zo ontwikkelt Tencent ook spelletjes en werkt het daarmee samen met bekende Amerikaanse branchegenoten als Activision Blizzard en Electronic Arts. Tencent heeft ook een belang in Epic Games, dat het razend populaire spel Fortnite maakt, en in League of Legends-ontwikkelaar Riot Games.