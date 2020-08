‘Onwaarschijnlijk dat Microsoft deal sluit voor koop TikTok’

Het is niet waarschijnlijk dat Microsoft met TikTok-eigenaar ByteDance een deal overeenkomt voor de verkoop van zijn Amerikaanse activiteiten. In plaats daarvan wil het Chinese bedrijf de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om een verbod in te stellen aanvechten, schrijft de Hongkongse krant South China Morning Post op basis van ingewijden.

ByteDance bereidt zich niet alleen voor op juridische stappen, maar ook op een pr-offensief. Het bedrijf doet dat nadat het in eigen land steeds meer kritiek kreeg dat het zich te makkelijk neerlegde bij het dreigende verbod.

Daar komt bij dat Microsoft een veel te laag bod neerlegde voor de activiteiten in de Verenigde Staten en drie andere Engelstalige landen, stellen de ingewijden in de krant. Zij schatten de kans op een overeenkomst niet hoger in dan een op vijf en zeggen dat het bod van Microsoft vergelijkbaar was met het “beroven van iemand terwijl zijn huis in brand staat”. De kans dat Twitter TikTok koopt zou nog kleiner zijn. Dat socialemediabedrijf zou “simpelweg niet genoeg geld” hebben. De waarde van TikTok werd voor de maatregel van Trump geschat op 50 miljard dollar.

Trump heeft per decreet bevolen dat TikTok half september verboden wordt in de VS, tenzij de Amerikaanse tak dan verkocht is. De populaire filmpjesapp verzamelt volgens Amerikaanse politici te veel data van zijn gebruikers en die zouden zomaar in handen van de Chinese overheid kunnen vallen, denken ze.