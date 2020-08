Mogelijke overname TikTok heeft geen invloed op privacyonderzoek

De onrust over de mogelijke overname van TikTok heeft vooralsnog geen invloed op het Nederlandse privacy-onderzoek naar de populaire filmpjes-app, laat een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) weten. Inmiddels groeit het aantal Europese landen dat onderzoek doet naar de privacy van de app.

De waakhond maakte in mei bekend te onderzoeken of de privacy van Nederlandse kinderen die de app veel gebruiken geborgd is. Na de zomervakantie verwacht de dienst met het onderzoek in de afrondende fase te komen, aldus de zegsvrouw. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de AP verder geen uitspraken doen.

Behalve de Nederlandse toezichthouder doen ook andere Europese waakhonden onderzoek naar de socialemedia-app. Dinsdag kondigde de Franse toezichthouder een onderzoek aan, na een melding van een klacht over de app in mei. Ook de Britse privacywaakhond is een onderzoek gestart.

De toezichthouders maken zich zorgen of het bedrijf, dat eigendom is van het Chinese ByteDance, de privacy van zijn gebruikers wel goed waarborgt. Ook spreken ze hun zorgen uit over het gebruik van bepaalde gezichtsherkenningssoftware, die waarschijnlijk niet voldoet aan de Europese privacyrichtlijn AVG. TikTok liet in een reactie eerder al weten volledig mee te werken aan de Europese onderzoeken. Het bedrijf zegt dat de privacy en veiligheid van zijn gebruikers “de hoogste prioriteit” heeft.

In de Verenigde Staten ligt TikTok al enige tijd onder vuur, vanwege zorgen dat de gegevens van Amerikaanse gebruikers in handen zouden kunnen vallen van de Chinese overheid. TikTok weerspreekt die aantijgingen. Microsoft en sinds kort ook Twitter hebben interesse om delen van TikTok over te nemen.