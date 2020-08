ABN AMRO grijpt in bij zakenbank

ABN AMRO is in het tweede kwartaal onder druk van de coronacrisis opnieuw in de rode cijfers gedoken, net als in het eerste kwartaal. Ook heeft het financiële concern aangekondigd zich bij zijn grootzakelijke tak terug te trekken uit activiteiten buiten Europa. De ingreep houdt in dat de divisie wordt opgesplitst in in kern- en niet-kernactiviteiten. De niet-kernactiviteiten, die goed zijn voor ongeveer 800 voltijdsbanen, worden naar verwachting in de komende drie à vier jaar afgebouwd.

Onder de streep kwam de bank in het tweede kwartaal 5 miljoen euro tekort. Een jaar eerder ging nog een nettowinst van 693 miljoen euro in de boeken. Het nettoverlies komt vooral door de forse kredietverliezen bij de bank. ABN AMRO moest 703 miljoen euro apart zetten voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden.