‘Kwart Nederlanders ontevreden over koophuis’

Een kwart van de Nederlanders is ontevreden over zijn koophuis, heeft Kadasterdata.nl becijferd, een website waarop consumenten de laatst bekende koopsom en andere gegevens over woningen kunnen opzoeken. De ontevredenheid komt overwegend door een (te) hoge aankoopprijs. Van de 1028 ondervraagden vindt een tiende dat ze achteraf te veel hebben betaald voor hun huis.

Drentenaren zijn met 21 procent het negatiefst over hun aankoop, gevolgd door inwoners van Zuid-Holland (19 procent) en Noord-Holland (13 procent). Groningers zijn met 5 procent ontevredenheid het positiefst.

“Gemiddeld wonen Nederlanders zeven tot tien jaar in dezelfde woning”, zegt Peter Abrahamse van Kadasterdata.nl. “Als je een huis koopt, kijk dan verder dan je huidige levenssituatie en -behoeften. Want waar je nu waarde aan hecht, hoeft over vijf jaar helemaal geen rol meer te spelen.”

Die eigenschappen van een woning kunnen ook voor ontevredenheid zorgen. Een op de tien respondenten zegt dat zijn of haar huis beter aansluit bij de woonwensen van de partner. 7 procent van de ondervraagden heeft daardoor spijt van de woningkeuze. In Zuid-Holland zijn mensen zowel over woonwensen (21 procent) als woningkeuze (14 procent) het meest ontevreden. Volgens Abrahamse zijn mensen door de krapte op de woningmarkt geneigd om in te leveren op de belangrijkste woonwensen.

Gemiddeld blijft 7 procent van de samenwonende stellen vanwege de koopwoning bij elkaar. Stellen onder de 40 jaar vinden dit belangrijker dan veertigplussers. 35 procent van de respondenten verwacht als een relatie stuk loopt de partner niet te kunnen uitkopen. Vrouwen geven vaker aan dat dit een probleem is dan mannen.