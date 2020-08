Luchtvaartconcern Cathay Pacific diep in de rode cijfers

Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific Airways uit Hongkong is door de coronapandemie en het nagenoeg tot stilstand komen van het wereldwijde reizen diep in de rode cijfers gedoken. Er werden in de eerste helft van het jaar veel minder passagiers vervoerd en de opbrengsten kelderden. Voorlopig ziet de onderneming geen signalen van herstel.

Cathay zette een verlies van 9,9 miljard Hongkong-dollar dollar in de boeken, omgerekend ruim 1,1 miljard euro. In het negatieve resultaat zit ook een afschrijving op vliegtuigen die definitief uit de vloot worden genomen. De passagiersomzet zakte met 72 procent tot 10,4 miljard Hongkong-dollar. In totaal vervoerde de luchtvaarder in de verslagperiode 4,4 miljoen passagiers. Dat waren er een jaar eerder nog ruim 18 miljoen voor de vliegmaatschappij die erg afhankelijk is van de Chinese markt.

Overigens had Cathay eerder al gewaarschuwd voor dieprode cijfers. Destijds werd gesproken van een “substantieel verlies”. Voor de coronacrisis vond het bedrijf net weer de weg naar boven, nadat de prestaties flink onder druk hadden gestaan na de maandenlange straatprotesten in Hongkong.