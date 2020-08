Kleine uitslagen bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine uitslagen geopend. Beleggers op Wall Street reageerden op de nieuwste WW-cijfers uit de Verenigde Staten en een pluk bedrijfsresultaten. Op de financiële markten wordt daarnaast nog altijd uitgekeken naar ontwikkelingen rond de onderhandelingen over een nieuw Amerikaanse crisissteunpakket.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 27.882 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3376 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,4 procent omhoog tot 11.057 punten.

De politieke ruzie over het binnenlandse steunmaatregelen om de crisis te lijf te gaan, is nog altijd gaande. Dat maakt beleggers voorzichtig. Ondertussen werd bekend dat nog eens krap 1 miljoen Amerikanen zich de voorbije week hebben gemeld voor een WW-uitkering. Dat waren er minder dan in doorsnee voorzien.

Cisco Systems ging in de eerste handelsminuten zo’n 11 procent omlaag. De maker van netwerkapparatuur en software kwam met minder dan verwachte resultaten. Verder werd een herstructurering aangekondigd.

Taxi-app Lyft heeft net als branchegenoot Uber veel minder klanten gehad in het tweede kwartaal. Het bedrijf dat zich voornamelijk op de VS richt zag de omzet met 61 procent dalen. Het aandeel speelde ruim 5 procent kwijt.

Verder maakte bioscoopketen AMC bekend na vijf maanden sluiting volgende week de deuren weer te openen. Het bedrijf won bijna 9 procent aan beurswaarde.