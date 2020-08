Overname biotechnoloog Qiagen van de baan

Het Amerikaanse Thermo Fisher ziet af van de overname van de Duits-Nederlandse biotechnoloog Qiagen. De partijen hadden afgesproken dat minstens twee derde van de aandeelhouders van Qiagen achter het voorstel moest staan. Uiteindelijk werd niet eens de helft van de aandelen aangeboden van de biotechnoloog en dus trekt Thermo Fisher zijn bod in.

Qiagen, waarvan het hoofdkantoor in Venlo staat, moet medisch bedrijf Thermo Fisher een fikse onkostenvergoeding betalen van 95 miljoen dollar. In juli hadden de partijen nog aanpassingen aan het overnamevoorstel gedaan, om meer aandeelhouders achter de deal te krijgen. Zo verhoogden de Amerikanen hun bod op Qiagen en werd de onkostenvergoeding vastgelegd. Ook was in plaats van driekwart, instemming van twee derde van de aandeelhouders nodig. Uiteindelijk werd slechts 47 procent van de aandelen aangeboden.

Qiagen, dat vooral in Duitsland actief is, biedt een keur aan testproducten aan. Dit jaar trekt het bedrijf veel aandacht omdat het sinds januari medische instrumenten en materialen aanbiedt om het coronavirus op te sporen. Inmiddels is de productiecapaciteit voor die spullen flink verhoogd.