Trump overweegt Alibaba in de ban te doen

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt het Chinese techbedrijf Alibaba in de Verenigde Staten te verbieden. Dat zei hij tijdens een persconferentie zaterdag op zijn golfclub in Bedminster.

Het dreigement van Trump volgt nadat vrijdag het Chinese moederbedrijf van de populaire filmpjesapp TikTok al is bevolen binnen negentig dagen de Amerikaanse activiteiten te verkopen. Anders zou ook voor TikTok een ban in het verschiet liggen. De app verzamelt volgens Amerikaanse politici te veel data van zijn gebruikers en die zouden zomaar in handen van de Chinese overheid kunnen vallen, denken ze.

Trump heeft de handelsrelatie tussen de VS en China tot een van de belangrijkste thema’s gemaakt van zijn presidentschap. Hij is doorgaans kritisch op het Aziatische land, maar prees zaterdag wel China’s aankopen van landbouwproducten uit de VS, waarover de twee landen eind vorig jaar een deal bereikten.