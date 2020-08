Nokia wint patentzaak van Daimler, verkoopverbod dreigt

De Duitse automaker Daimler wordt in Duitsland mogelijk geconfronteerd met een verkoopverbod van wagens van het merk Mercedes-Benz na het verlies van een octrooizaak met het Finse Nokia. Daimler zou de auto’s hebben uitgerust met mobiele technologie van Nokia zonder dat daar een vergunning voor was afgegeven, beslisten de rechters.

Of het daadwerkelijk tot een verkoopverbod komt, is nog maar de vraag. Dan zal Nokia een afzonderlijke zaak moeten aanspannen en een grote zak geld mee moeten brengen, zo’n 7 miljard euro. Dit bedrag geldt als onderpand voor eventuele schade die wordt geleden door Daimler. Die moet worden vergoed mocht een hogere rechter nadien beslissen dat het verkoopverbod toch niet rechtsgeldig zou zijn geweest.

Daimler meldt in een reactie de beslissing van de rechter nu te beoordelen. Volgens de uitspraak moet Daimler Nokia ook gegevens geven over het aantal auto’s dat het met de technologie heeft verkocht. De automaker zei al voor de uitspraak dat het in beroep zou gaan als de zaak zou worden verloren.