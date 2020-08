Wall Street begint lager aan handelsdag

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager aan de dag begonnen. Daarmee wordt de lijn van een dag eerder voortgezet toen de stemming werd gedrukt door de notulen van de Federal Reserve. Beleggers op Wall Street verwerken verder onder meer tegenvallende cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten en wat bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,4 procent lager op 27.592 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 3366. Techbeurs Nasdaq daalde een fractie tot 11.141 punten.

Het aantal Amerikanen dat zich tot de overheid wendde voor een werkloosheidsuitkering is vorige week tegen de verwachting in toch weer boven de 1 miljoen uitgekomen. In totaal deden ruim 1,1 miljoen mensen vorige week een beroep op het sociale vangnet. Een week eerder dook het aantal aanvragen voor het eerst sinds eind maart onder de 1 miljoen.

De in New York genoteerde Chinese webwinkelgigant Alibaba heeft afgelopen kwartaal weer een flinke groei doorgemaakt, na een lastig begin van het jaar door de uitbraak van corona in China. De tegenhanger van Amazon wist zijn verkopen met meer dan een derde op te voeren en de winst verdubbelde ruimschoots. Desondanks zakte het aandeel 1,9 procent.

L Brands, het bedrijf achter lingeriemerk Victoria’s Secret en maker van verzorgingsproducten Bath & Body Works, boekte afgelopen kwartaal winst. De resultaten werden geholpen door de boost in onlineverkopen. Kenners hadden juist op een verlies gerekend, mede door de winkelsluitingen. Het aandeel werd ruim 8 procent hoger gezet.

Cosmeticabedrijf Estée Lauder zakte juist 8,3 procent. De onderneming zag de verkoop met een derde teruglopen in het afgelopen kwartaal doordat wereldwijd veel winkels hun deuren moesten sluiten wegens de uitbraak van het coronavirus. Toegenomen onlineverkopen konden de terugval niet voldoende compenseren.