Wall Street met winst de dag uit

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag in het groen geëindigd. Zorgen over het herstel van de economie die door de notulen van de Federal Reserve waren aangewakkerd werden wat naar de achtergrond geduwd. Beleggers op Wall Street verwerkten verder onder meer tegenvallende cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten en wat bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 27.739,73 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3385,51 punten. Techbeurs Nasdaq dikte 1,1 procent aan tot 11.264,95 punten.

Het aantal Amerikanen dat zich tot de overheid wendde voor een werkloosheidsuitkering is vorige week tegen de verwachting in toch weer boven de 1 miljoen uitgekomen. In totaal deden ruim 1,1 miljoen mensen vorige week een beroep op het sociale vangnet. Een week eerder dook het aantal aanvragen voor het eerst sinds eind maart onder de 1 miljoen.

Taxi-apps Lyft (plus 5,8 procent) en Uber (plus 6,8 procent) maakten een koerssprongetje nadat een rechter bepaalde dat ze hun chauffeurs in Californië voorlopig nog niet in dienst hoven te nemen. Eerder bepaalde een rechter dat de bedrijven dat uiterlijk donderdag moesten regelen.

L Brands, het bedrijf achter lingeriemerk Victoria’s Secret en maker van verzorgingsproducten Bath & Body Works, boekte afgelopen kwartaal winst. De resultaten werden geholpen door de boost in onlineverkopen. Kenners hadden juist op een verlies gerekend, mede door winkelsluitingen. Het aandeel werd 3,9 procent hoger gezet.

Cosmeticabedrijf Estée Lauder zakte juist 6,7 procent. De onderneming zag de verkoop met een derde teruglopen in het afgelopen kwartaal doordat wereldwijd veel winkels hun deuren moesten sluiten wegens de uitbraak van het coronavirus.

Chipmaker Intel dikte 1,7 procent aan na de bekendmaking voor 10 miljard dollar eigen aandelen in te willen kopen. Techreus Apple, die woensdag meer dan 2 biljoen dollar waard werd, steeg nog eens 2,2 procent. Een aandeel van maker van elektrische auto’s Tesla werd dankzij een koersstijging van 6,6 procent meer dan 2000 dollar waard. Eind deze maand worden de aandelen in vijven gesplitst.

De euro was 1,1861 dollar waard, tegen 1,1857 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 42,58 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 44,89 dollar per vat.