‘Economie China kan dit jaar groeien ondanks coronacrisis’

De economie van China, de tweede van de wereld, kan dit jaar groei laten zien ondanks de impact van de coronacrisis. Dat verklaarde premier Li Keqiang zondag op Chinese staatsradio.

In het tweede kwartaal groeide de Chinese economie met 3,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van een recordkrimp met 6,8 procent, als gevolg van de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus in China. De Chinese overheid heeft grote stimuleringspakketten doorgevoerd om de economie te helpen herstellen van de crisis.

De premier zei verder dat Peking verwacht dat er dit jaar meer dan 9 miljoen nieuwe banen in stedelijke gebieden in China zullen worden gecreƫerd.