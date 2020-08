‘Werkgevers leunen door crisis meer op vakantiekrachten’

Door de coronacrisis lijkt het erop dat werkgevers steeds meer leunen op de inzet van vakantiekrachten. Dat concludeert vacaturesite Indeed op basis van een analyse. Onder meer in de horeca en in de schoonmaakbranche werd vaker een beroep gedaan op de inzet van scholieren en studenten dan normaliter al het geval is, aldus Indeed.

In de horeca lag het aantal vacatures voor vakantiekrachten deze zomer 4 procent hoger dan in 2019. Normaal gesproken start de sector al eerder met het aantrekken van werknemers voor de zomerperiode, maar dit jaar is dat door onder meer de lockdownmaatregelen pas later op gang gekomen, aldus Indeed. Verder merkt de vacaturesite op dat werkgevers sowieso afwachtender en voorzichtiger zijn geworden met het aantrekken van personeel.

Vakantiekrachten hebben de meeste kans om als schoonmaker aan de slag te kunnen gaan. Voor dit beroep steeg het aantal vacatures voor vakantiekrachten met 4 procent, waarmee een op de tien banen een schoonmaakfunctie betrof. Verkoper was volgens Indeed de populairste zomerbaan onder werkzoekenden.