American Airlines schrapt 19.000 banen als steun afloopt

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij schrapt 19.000 banen zodra de extra steunmaatregelen vanwege de coronacrisis op 1 oktober aflopen. Door de corona-uitbraak en maatregelen tegen verspreiding van het virus is de vraag naar vliegtickets gekelderd.

Van de 19.000 banen zijn er 1500 managementfuncties. Die ontslagen waren al eerder aangekondigd. De overige 17.500 worden tijdelijk naar huis gestuurd. Daar is in de Verenigde Staten een speciale regeling voor. Werknemers die op de zogeheten ‘furlough’ zijn gestuurd, kunnen later weer door hun werkgever worden opgeroepen zodra er weer werk is.

American Airlines stelde bovendien al eerder een vrijwillige vertrekregeling in. Daar tekenden ongeveer 12.500 werknemers voor in. Alles bij elkaar heeft American Airlines als de ontslaggolf doorgaat ongeveer 30 procent minder personeel dan voor de coronacrisis.

Ook andere Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen schrappen veel banen. US Airlines waarschuwde eerder al dat er mogelijk 36.000 banen verloren zouden gaan als er geen nieuw steunpakket komt. Delta Air Lines heeft alleen iets gezegd over hoeveel piloten er naar huis worden gestuurd, maar gaf geen getal voor de rest van het personeel.