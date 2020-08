Leden FNV ook akkoord met afspraken Tata Steel

De leden van vakbond FNV hebben net als die van het CNV ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat begin juli met Tata Steel in IJmuiden is bereikt. Met het akkoord worden gedwongen ontslagen voorkomen. Ondanks de overeenkomst maken de leden van de vakbond zich nog steeds zorgen over het voortbestaan van het staalbedrijf in IJmuiden.

Eerder in de zomer werd wekenlang actiegevoerd door personeel van Tata Steel vanwege de ophanden zijnde reorganisatie. Het ontslag van Theo Henrar als directeur van Tata Steel Nederland, die pal voor de Nederlandse belangen stond, leidde in het bijzonder tot woede.

Uiteindelijk kwamen bonden en Tata Steel tot een overeenstemming. “‘De brede steun van de leden voor het bereikte akkoord laat zien dat staken loont”, zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis. Afgesproken is dat in IJmuiden geen mensen gedwongen worden ontslagen. Het werkgelegenheidspact, waar afspraken in staan over baanbehoud, werd verlengd met vijf jaar tot 1 oktober 2026. Daarnaast gaat het staalbedrijf werken aan een plan voor een duurzame toekomst waarin het onder meer CO2-uitstoot gaat aanpakken.