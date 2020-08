‘Economisch herstel tegen verwachting in al halt toegeroepen’

Het economisch herstel in Nederland is tot een halt gekomen en zakt zelfs een beetje terug. Dat is onverwacht, vertelde hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO op NPO Radio 1. Zij denkt dat dat komt doordat consumenten zich zorgen maken over een weer wat toenemende verspreiding van het coronavirus.

“We zien bij ABN AMRO dat mensen voorzichtiger zijn en sinds augustus minder geld uitgeven”, zegt Phlippen. “Wat de economie schaadt zijn de zorgen die consumenten hebben of ze wel veilig in de winkelstraat hun boodschappen kunnen doen.” Volgens haar komt er bij een grote crisis altijd een tweede dip doordat de werkloosheid oploopt en bedrijven na een tijd omvallen. “Maar we hadden niet verwacht dat het herstel van de economie nu al zou stranden.”

Haagse bronnen melden dat het kabinet werkt aan een versoberd steunpakket, dat wel langer zou lopen dan het vorige, namelijk tot medio volgend jaar. “Het signaal van het kabinet is om mensen in beweging te krijgen op de arbeidsmarkt en niet te blijven zitten in een sector waar geen werk meer is”, analyseert Phlippen. Zij zegt dat uit gegevens van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat mensen nog steeds werk blijven zoeken in sectoren waarvan wordt verwacht dat in de toekomst minder of geen banen te vinden zullen zijn. “Dit is de grote uitdaging voor het kabinet.”