Alle Nederlandse Heineken-biertjes ‘groen’ gebrouwen

Al het bier dat brouwer Heineken voor de Nederlandse markt maakt is sinds juli ‘groen’. De bierbrouwer gebruikt zonne- en windstroom en biogas voor het brouwen en verpakken van het bier. Heineken kijkt nu naar mogelijkheden om verpakkingsmaterialen te gebruiken die minder belastend zijn voor het milieu. Ook richt de brouwer zich op schonere vormen van transport.

Om alle benodigde energie op te wekken voor zijn brouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch heeft Heineken onder meer windmolens en zonnepanelen geplaatst. Daarnaast wekt het bedrijf biogas op uit het afvalwater van zijn brouwerijen en uit de afvalzuivering van het Waterschap Aa en Maas. Dat is genoeg voor alle producten die in Nederland onder het Heineken-merk op de markt worden gebracht, inclusief de alcoholvrije variant 0.0.

De groene ambities van Heineken richten zich nu op de verpakking en het transport. Zo is 0.0 sinds dit jaar in navulbare statiegeldflessen en kratten verkrijgbaar, wat volgens het bedrijf veel schoner is dan flessen voor eenmalig gebruik. Verder worden steeds meer caf├ęs in steden bevoorraad met kleinere elektrische vrachtwagens. Bovendien gaat Heineken vanaf volgend jaar zijn bier vanuit Zoeterwoude met elektrische binnenvaartschepen naar de haven van Moerdijk vervoeren.