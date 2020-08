Bol.com nu ook in Brussel en Wallonië

Webwinkel bol.com is nu ook in Brussel en Wallonië actief. Moederbedrijf Ahold Delhaize was met bol.com al eerder in Vlaanderen actief, maar bedient nu heel België met de onlinewinkel. Net als in Nederland en Vlaanderen kunnen ook andere bedrijven hun goederen via het platform van bol.com aanbieden.

Ahold Delhaize had vorig jaar al aangekondigd deze zomer uit te willen breiden naar Wallonië. Klanten in het Franstalige deel van België kunnen bij de webwinkel terecht via een app. Volgens Ahold Delhaize maken steeds meer klanten sowieso gebruik van de app om dingen te kopen. Klanten van bol.com in Wallonië en Brussel kunnen hun aankopen laten thuisbezorgen, maar die ook ophalen in de supermarkten van Delhaize.