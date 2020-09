De consumentenprijzen in de eurozone zijn in augustus licht gedaald vergeleken met een jaar eerder. Daardoor is de inflatie in het eurogebied voor het eerst sinds 2016 negatief, op min 0,2 procent. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Volgens kenners komt dit vooral door de zwakke vraag naar producten te midden van de coronacrisis. Ook de vele zomeraanbiedingen spelen een rol bij de daling van het gemiddelde prijspeil.