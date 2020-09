‘Uitzendbranche flink getroffen door coronacrisis’

De uitzendbranche wordt dit jaar flink getroffen door de coronacrisis. ABN AMRO verwacht voor die sector een krimp van 12 procent door sluitingen van horeca en winkels. Dat is een grotere klap dan tijdens de financiële crisis in 2009. Toen was sprake van een omzetdaling van 9 procent.

Voor het tweede kwartaal meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een omzetkrimp in de uitzendbranche van 16,6 procent. “De flexibele schil van werknemers werd als eerste afgestoten”, concludeert ABN AMRO.

In 2021 verwacht de bank een licht herstel voor de uitzendbranche van 5 procent ten opzichte van dit jaar. “We verwachten dat de uitzendbranche de aanjager zal zijn van het herstel van de zakelijke dienstverlening als geheel. Zo bevindt deze sector zich door de hoge werkloosheid, ruimere arbeidsmarkt en een economische groei van ruim 2 procent in een goede uitgangssituatie”, aldus sectoreconoom Ingrid Laane van de bank.

Voor de hele sector zakelijke dienstverlening verwacht ABN AMRO in 2020 een krimp van 6 procent. Ook de vraag naar schoonmakers en beveiligers loopt terug. Alleen advocaten en fiscalisten kregen tijdelijk extra werk. Zo verrichten ze vaker advieswerk gerelateerd aan de coronacrisis.