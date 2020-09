Banken trekken de kar op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag kleine winsten zien na een wispelturig begin van de handel. Vooral de banken waren in trek, mede dankzij fusienieuws in de Spaanse bankensector. Beleggers verwerkten verder de zware koersverliezen onder de Amerikaanse technologiebedrijven. Daarnaast werd nog gewacht op het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag naar buiten komt.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een plusje van 0,2 procent op 550,57 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 807,20 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,8 procent.

De banken ABN AMRO en ING stonden bovenaan in de AEX met winsten van 2,8 procent. De Spaanse banken deden het nog beter. Caixabank en Bankia stegen 13 procent en 26 procent in Madrid. De twee grote Spaanse banken voeren gesprekken over een mogelijke samensmelting. Concurrenten Santander en BBVA wonnen tot 3 procent. In Parijs klommen de Franse banken BNP Paribas en Crédit Agricole rond 3 procent.

Betaalbedrijf Adyen klom 2,2 procent dankzij een koopadvies van analisten van HSBC. Telecomconcern KPN sloot de rij met een verlies van 2 procent. Chipmachinemaker ASML en biotechnoloog Galapagos volgden met minnen van rond 1,5 procent.

Just Eat Takeaway won 0,6 procent. Het maaltijdbestelbedrijf heeft alle goedkeuringen gekregen van de toezichthouders voor de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub. Met de deal, die volledig in aandelen wordt afgehandeld, is 7,3 miljard dollar gemoeid.

GrandVision verloor 1,7 procent. Brillenreus EssilorLuxottica (plus 0,2 procent) wil nog altijd inzage in bedrijfsgevoelige informatie van Pearle en Eyewish-moeder GrandVision en diens eigenaar HAL (plus 0,4 procent). De Frans-Italiaanse onderneming gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter in Rotterdam. Die vond het eerder niet noodzakelijk dat EssilorLuxottica, die aan een overname van GrandVision werkt, inzage kreeg.

Op de lokale markt steeg Marel 2,1 procent. De IJslandse maker van vlees- en visverwerkende machines neemt de Duitse snijspecialist Treif Maschinenbau over. In Dublin klom Ryanair 3 procent. De budgetmaatschappij haalde zo’n 400 miljoen euro op met de uitgifte van aandelen om aan zijn schuldverplichtingen te voldoen.

De euro noteerde op 1,1847 dollar tegen 1,1827 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 41,54 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 44,19 dollar per vat.