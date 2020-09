EssilorLuxottica berust niet in nederlaag in brillenoorlog

Brillenreus EssilorLuxottica wil nog altijd inzage in bedrijfsgevoelige informatie van Pearle en Eyewish-moeder GrandVision en diens eigenaar HAL. Het bedrijf achter merken als Ray-Ban en Oakley gaat in beroep tegen de beslissing van de voorzieningenrechter in Rotterdam. Die vond het eerder niet noodzakelijk dat de Frans-Italiaanse onderneming, die aan een overname van GrandVision werkt, inzage kreeg.

EssilorLuxottica stapte naar de rechter omdat GrandVision tijdens de coronacrisis zijn koers sterk gewijzigd had, zonder dat met de beoogde nieuwe eigenaar te overleggen. Zo werden bijvoorbeeld veel winkels tijdelijk gesloten tijdens de pandemie. Daarmee zouden afspraken zijn geschonden.

De rechter oordeelde dat door EssilorLuxottica “niet voldoende aannemelijk” is gemaakt dat die afspraak is geschonden. Het bedrijf liet eerder invallen uitvoeren bij GrandVision om administratie veilig te stellen. Die werd voorlopig bij een derde partij ondergebracht in afwachting van de uitspraak. EssilorLuxottica heeft geen toestemming om die informatie te gebruiken of in te zien.

Het bedrijf kwam eind juli vorig jaar een prijs voor GrandVision overeen van ruim 7 miljard euro. GrandVision en eigenaar HAL spanden op hun beurt een procedure aan om er zeker van te zijn dat de overname doorgaat. Volgens EssilorLuxottica heeft de kwestie geen invloed op de beoordeling van de overname door mededingingsautoriteiten.