Olieprijzen gedaald naar laagste niveau in een maand

De olieprijzen gingen vrijdag hard omlaag, waarbij de prijs van Amerikaanse olie voor het eerst in een maand tijd onder de 40 dollar per vat dook. De daling volgt op een uitverkoop op de aandelenbeurzen op Wall Street en de in waarde stijgende dollar. Ook zijn er zorgen op de oliemarkt over het toenemende aantal coronabesmettingen in veel landen, waardoor de vraag naar olie weer onder druk kan komen te staan.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) werd in New York meer dan 4 procent goedkoper op 39,71 dollar en Brentolie zakte 3,3 procent tot 42,61 dollar per vat. Daarmee liggen de olieprijzen op koers voor de slechtste week sinds juni. Door de sterkere dollar wordt het voor handelaren met andere valuta duurder om olie te kopen en zwakt de vraag dus af. Daarnaast zijn grote olieproducenten verenigd in oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland bezig de productie te verhogen, wat zorgt voor groter aanbod op de oliemarkt.

Kenners wijzen verder op het feit dat Amerikanen afgelopen zomer veel minder uitstapjes hebben gemaakt met de auto, wat normaal gesproken een geliefde bezigheid is in de Verenigde Staten. Maar vanwege het coronavirus en de beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak werden veel minder tochtjes met de auto gemaakt door Amerikanen, met dus minder vraag naar brandstof.