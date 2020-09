Beurzen herstellen na verkoopgolf in techsector

De Europese aandelenbeurzen toonden maandag herstel na de forse koersverliezen in de technologiesector van vorige week. Beleggers verwerkten de oplopende techruzie tussen de Verenigde Staten en China en een sterker dan verwachte groei van de Chinese export in augustus. De handel verliep verder relatief rustig, aangezien Wall Street gesloten blijft vanwege Labor Day.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 543,32 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 798,56 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt dikten tot 1,5 procent aan.

Sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen was biotechnoloog Galapagos met een winst van 2,4 procent. ASML sloot de rij, met een min van 0,6 procent. De Amerikaanse overheid overweegt SMIC, de grootste chipfabrikant van China, op een zwarte lijst te zetten door de zorgen over banden die het bedrijf met het Chinese leger zou onderhouden. Chipmachinefabrikant ASML is de belangrijkste leverancier voor SMIC.

In de MidKap ging speciaalchemiebedrijf Corbion aan kop, met een plus van 2,7 procent. Kunstmestproducent OCI stond onderaan met een min van 1,8 procent. Wereldhave steeg 2,5 procent bij de kleinere bedrijven. Het winkelvastgoedfonds heeft zijn financiƫle speelruimte vergroot met nieuwe en gewijzigde schuldfaciliteiten van meer dan 130 miljoen euro. Alle schuldverplichtingen zijn daarmee gedekt tot het derde kwartaal van 2022.

Ageas won 1,1 procent In Brussel. De Belgische verzekeraar bevestigde onlangs een overnamebod van investeerdersconsortium BE Group te hebben afgeslagen. Retail Estates klom 0,2 procent. Het Belgische winkelvastgoedfonds boekte afgelopen kwartaal een lager resultaat. Door de coronacrisis werden winkels in de panden van de onderneming gesloten en huurbetalingen uitgesteld, gekort of kwijtgescholden. Inmiddels zijn die huurbetalingen weer hersteld.

In Londen won AB Foods, het moederbedrijf van kledingketen Primark, bijna 3 procent. Primark verkocht het afgelopen kwartaal meer kleding dan verwacht. Dat komt mede door een opgehoopte vraag. Alle winkels van de Britse kledingketen die vanwege de uitbraak van het coronavirus dicht waren, gingen weer open.

De euro was 1,1828 dollar waard, tegen 1,1814 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,6 procent in prijs tot 39,13 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 42,03 dollar per vat.