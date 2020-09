ING: zeldzame omzetkrimp in groothandel in 2020 door coronacrisis

De Nederlandse groothandel zal in 2020 naar verwachting een krimp laten zien van 6 procent vanwege de coronacrisis. Dat schrijft het ING Economisch Bureau in een rapport over de sector. De bank zegt dat krimp in de groothandel zeldzaam is, want dat is volgens ING in de afgelopen 25 jaar maar twee keer eerder gebeurd, in 2003 en 2009.

Vooral groothandels in grondstoffen worden stevig geraakt met een verwachte omzetdaling van 15 procent. Dat komt door de lagere olieprijzen. Voor de non-foodsector wordt een omzetdaling met 7 procent voorzien en voor groothandelaren in levensmiddelen is dat een min van 1,5 procent ondanks goed lopende supermarkten. Dat hangt samen met de zwakkere vraag naar levensmiddelen vanuit de horeca en evenementenbranche door de lockdownmaatregelen tegen de virusuitbraak. De agrarische en bouwgroothandel lijken tot nu toe minder gevoelig voor lockdowns en ontkomen aan omzetkrimp, denkt ING.

ING denkt dat in 2021 voor de sector beperkt omzetherstel mogelijk is, mits verspreiding van het coronavirus onder controle blijft en handelsconflicten niet verder oplaaien. In de afgelopen tien jaar liet de groothandel juist nog de sterkste groei zien van alle sectoren, stelt de bank. De Nederlandse economie groeide met gemiddeld 1,6 procent per jaar, maar de groothandel kende een volumegroei van ruim 4 procent.