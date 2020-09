Nederlandse export daalde 9 procent in eerste halfjaar

De Nederlandse export is het eerste halfjaar van 2020 met 9 procent gekrompen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De uitvoer van goederen daalde met 23 miljard euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De totale exportwaarde van goederen van Nederlandse makelij daalde in het eerste halfjaar met 11 procent naar bijna 128 miljard euro. Bijna driekwart van de exportkrimp is volgens het CBS toe te schrijven aan de uitvoer van Nederlandse goederen.

In het eerste kwartaal was de goederenexport nog nagenoeg hetzelfde als vorig jaar, maar het tweede kwartaal daalde deze met 17 procent. De daling kwam niet alleen door de coronacrisis, maar ook door fors lagere handelsprijzen, die verder daalden in april, mei en juni. Vooral olie- en gasprijzen vielen lager uit. Een vijfde van de Nederlandse export komt van de chemische industrie. Dat aandeel daalde licht.

Binnen Europa daalde de export van Nederlandse producten met 13 procent ten opzichte van een jaar geleden. Ruim twee derde daarvan wordt verkocht in Europa. Duitsland blijft de belangrijkste exportbestemming, maar ook daarheen daalde de export in de eerste helft van dit jaar met 12 procent.

De export naar het Verenigd Koninkrijk, de vijfde afnemer van Nederlandse producten, had het afgelopen halfjaar het zwaarst te verduren. Die daalde met 23 procent naar bijna 2,5 miljard euro. Ongeveer een derde daarvan kwam door minder export van olie en gas. Eind vorig jaar stonden de Britten nog op de derde plaats.

De uitvoer naar Amerika nam af met 16 procent, uitvoer naar AziĆ« kende daarentegen een groei van 2 procent. Nederlandse producten die naar China gingen waren een “positieve uitzondering”, want die export steeg met bijna een vijfde, aldus het CBS. Behalve China was ook Zuid-Korea “beduidend meer” in trek.

Werkgeversorganisaties reageren bezorgd op de exportkrimp. “Dit is een zelden vertoonde krimp van de export van goederen”, verklaren MKB-Nederland en VNO-NCW. “Juist in het buitenland verdienen we als Nederland onze boterham. 34 cent van elke euro! Vandaar onze grote zorgen over deze cijfers.” Volgens de belangenorganisaties wordt uit de krimp duidelijk dat het onlangs aangekondigde derde steunpakket noodzakelijk is. Voor sommige bedrijfstakken moet de hardste klap namelijk nog komen.