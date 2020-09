‘Brexit zonder deal zou ramp zijn voor Groot-Brittannië’

Een no-dealbrexit zou een ramp zijn voor Groot-Brittannië en de laatste berichten uit Londen geven niet veel hoop op een overeenkomst. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz gezegd tegen persbureau Reuters. De onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zoeken dinsdag verder naar een handelsakkoord.

De tijd dringt voor de EU en het VK om voor volgend jaar, als de Britten ook de facto de interne markt verlaten, een handelsakkoord te sluiten. Maant EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier Londen al langer tot haast, aan de vooravond van de nieuwe ronde keerde premier Boris Johnson de rollen plots om. Als er midden oktober geen akkoord is, moet het maar zonder, was zijn boodschap.

De Britse hoofdonderhandelaar David Frost zette de zaak verder op scherp. Hij zei dat Groot-Brittannië geen satellietstaat mag worden van Brussel en dat de EU realistischer moet worden in de onderhandelingen. “Als ze dat niet kunnen in de weinige tijd die nog rest, dan zullen we onder dezelfde voorwaarden handel moeten drijven met de EU als Australië dat doet”, aldus Frost. De Britten zeggen al voorbereidingen te treffen voor een no-dealbrexit. “De signalen uit Londen geven niet veel hoop op een overeenkomst, maar dat kan natuurlijk een strategie zijn”, aldus de Duitse minister Scholz.

De Europese Unie is ondertussen niet te spreken over de geruchten dat de regering van premier Boris Johnson onder meer af zou willen van het zwaarbevochten compromis over de Ierse grens. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wees erop dat die afspraken “essentieel zijn voor de vrede en stabiliteit” in Ierland en Noord-Ierland en voor de Europese gemeenschappelijke markt. Het terugtrekkingsverdrag dat de EU en de Britten een jaar geleden sloten, is “een voorwaarde voor welke toekomstige handelsrelatie dan ook”. Daarom zegt Von der Leyen erop te rekenen dat Londen het akkoord uitvoert.