EasyJet snijdt in vliegschema om onzekerheid rond reisadviezen

Luchtvaartmaatschappij easyJet voert in het vierde kwartaal minder vluchten uit dan het aanvankelijk had verwacht. De budgetvlieger merkt dat de vraag naar tickets achterblijft door de constant veranderende reisrestricties in Europa en quarantaineverplichtingen voor reizigers in het Verenigd Koninkrijk.

EasyJet rekende er eerder nog op 40 procent van zijn vliegcapaciteit te gebruiken in de laatste drie maanden van het jaar, maar meldt nu dat dit waarschijnlijk “enigszins lager” zal zijn. De Britse maatschappij snijdt verder in zijn vliegschema, zodat er op de vluchten die nog wel vertrekken geen verlies wordt geleden.

Onder andere voor mensen die vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk reizen geldt de verplichting om na aankomst 14 dagen in quarantaine te gaan. EasyJet wijst er verder op dat populaire Griekse vakantie-eilanden deze week nog van een Britse uitzonderingslijst werden gehaald voor verplichte zelfisolatie.