Krimp economie eurozone iets minder sterk dan eerder gedacht

De economische krimp in de eurozone in het tweede kwartaal door de coronacrisis is iets minder sterk dan eerder werd gedacht. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van definitieve cijfers.

Volgens Eurostat bedroeg de krimp 11,8 procent in vergelijking met het eerste kwartaal. Eerder werd een neergang gerapporteerd van 12,1 procent. In het eerste kwartaal was al sprake van een neergang voor de economie van het eurogebied van negentien landen met 3,7 procent.

Het is de sterkste krimp sinds het begin van de metingen door Eurostat. Voor de gehele Europese Unie was de neergang 11,4 procent tegen een eerder geraamde 11,7 procent krimp.

Eurostat maakte verder bekend dat de werkgelegenheid in de eurozone in het tweede kwartaal met een herziene 2,9 procent is gekrompen op kwartaalbasis, wat eveneens de grootste daling ooit gemeten is. Het aantal banen in de EU als geheel ging met 2,7 procent terug.