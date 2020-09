Tesla hard onderuit op donkerrood Wall Street

De aandelenbeurzen in New York hebben ook dinsdag weer flink ingeleverd. En andermaal deden met name techfondsen een stevige stap terug. Zo stonden grote namen als Amazon, Apple en Facebook in het rood. Het aandeel Tesla beleefde zijn slechtste beurt ooit, onder druk ook van nieuws van concurrenten. Verder droeg de prijsval van olie bij aan de mineurstemming

De Dow-Jonesindex sloot met een min van 2,3 procent op 27.500,89 punten. De brede S&P 500 daalde 2,8 procent tot 3331,84 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 4,1 procent omlaag tot 10.847,69 punten. De techgraadmeter heeft in tijdsbestek van een week 11 procent verloren.

Tesla zakte 21 procent. Het aandeel van de bouwer van elektrische auto’s wordt niet opgenomen in de S&P 500, zo bleek. Beleggers hadden wel gespeculeerd dat Tesla een plekje in die graadmeter zou kunnen krijgen. Verder stond het aandeel onder druk door de aankondiging van een alliantie tussen General Motors (GM) en Nikola, dat zich net als Tesla bezighoudt met de ontwikkeling van elektrische voertuigen.

GM maakte bekend 2 miljard dollar in de branchegenoot van Tesla te zullen investeren in ruil voor een belang van 11 procent. Ook gaan GM en Nikola een strategisch samenwerkingsverband aan. GM kreeg er bijna 8 procent bij. Nikola beleefde een koerssprong van dik 40 procent.

Verder deden bedrijven als chipproducent Nvidia, videostreamingsdienst Netflix en de maker van teleconferentiesoftware Zoom Video Communications een stap terug met koersdalingen tot 5,6 procent. Er zijn zorgen op de markt dat de waarderingen in de techsector van de Verenigde Staten de laatste tijd te hard zijn opgelopen. Ook oplopende spanningen tussen China en de VS doen het sentiment geen goed.

Boeing verloor net geen 6 procent na zijn maandelijkse update over de verkopen. De vliegtuigmaker heeft zijn eerste bestelling voor het type 737 MAX dit jaar binnen. Maar daar tegenover blijft ook het aantal annuleringen van het gewraakte model stijgen. De 737 MAX wordt om veiligheidsredenen al tijden aan de grond gehouden.

Ook stonden oliefondsen onder druk in het kielzog van de lagere olieprijzen. ExxonMobil en Chevron verloren tot 3,6 procent. Oliedienstverleners als Schlumberger en Halliburton leverden tot 7,4 procent in.

Een vat Amerikaanse olie werd 7,3 procent goedkoper op 36,67 dollar. Brentolie daalde 5,1 procent in prijs tot 39,87 dollar per vat. De euro was 1,1779 dollar waard, tegen 1,1786 dollar bij het slot van de Europese beurzen.